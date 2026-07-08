Очередную партию гумпомощи отправили из Химок в зону СВО

На базе ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Химках состоялась очередная передача гуманитарного груза для участников специальной военной операции. На фронт отправили генератор и антидроновые пончо — они помогают решать задачи связи и скрывают бойцов от тепловизоров.

Глава Химок Инна Федотова лично передала снаряжение участнику спецоперации Евгению с позывным Тренер, который находится в краткосрочном отпуске.

«Тренер обозначил конкретные потребности: генератор и антидроновое пончо. Оперативно собрали все необходимое и уже передали ему. В посылки добавили продукты длительного хранения и средства личной гигиены», — отметила Инна Федотова.

С начала специальной военной операции из Химок в зону СВО отправили более 600 тонн помощи.

«Каждая передача — это знак того, что наших бойцов ждут, о них помнят и заботятся. Благодарю всех, кто участвует в сборе помощи, кто вкладывает душу и время в это важное дело», — отметил лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.