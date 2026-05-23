Очередную партию гумпомощи отправили бойцам СВО из Люберец

Местное отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции передало груз для военнослужащих на Херсонском направлении. В состав конвоя вошли продукты длительного хранения, медикаменты и медицинские изделия.

Формирование посылок проходило с учетом запросов, которые поступали непосредственно от бойцов. Доставит груз опытный волонтер, член Ассоциации Михаил Рахалин. Он уже не раз ездил на Херсонское направление с гуманитарными миссиями.

Мужчина регулярно привозит самое необходимое на передовые позиции. Его знают как надежного человека, который лично доводит груз до адресата и всегда возвращается с новыми запросами от ребят. Руководитель отделения Ассоциации Александр Кулагин подчеркнул, что такая работа — пример настоящего мужского поступка и единства тыла и фронта.

Присоединиться к сбору помощи может любой желающий, обратившись в местное отделение.