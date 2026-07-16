Очередную партию гумпомощи для участников СВО передали из Люберец

Глава округа Владимир Волков передал бойцам строительные инструменты — бензопилы, болгарки и шуруповерты. Гуманитарную помощь собрали по просьбе военнослужащих за два часа.

С просьбой о строительном инструменте к главе округа обратились участники СВО из Люберец. Прибывший боец с позывным «Жетон» быстро получил все необходимое: пилы, дрели и шуруповерты.

На фронте этот инструмент постоянно нужен — он расходуется быстро, так как бойцы круглосуточно строят и обустраивают позиции. К инструментам добавили маскировочные сети с отсканированными детскими рисунками, а также подарки для самого бойца и его дочери.

Семья «Жетона» поддерживает его, как может, а администрация поддерживает семью. Супруга бойца Татьяна поблагодарила администрацию округа за постоянную помощь и внимание. Она отметила, что родные и знакомые тоже стараются помогать — приносят чай, кофе, печенье и другие продукты, которые не портятся. Рано утром военнослужащий отвез груз на передовую.