Очередную партию гуманитарной помощи передали из Серпухова в зону СВО

В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей состоялась встреча с руководителем движения «Сердце матери» Маргаритой Зайцевой. Ей передали коробки с гуманитарным грузом, который доставят защитникам.

У Маргариты трое сыновей. Кирилл и Никита выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Родислав, завершив контракт, устроился на работу в военкомат. В ближайшее время он планирует вернуться на передовую.

Сотрудники Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей и представители партии «Единая Россия» передали руководителю движения «Сердце матери» бензиновый генератор, воду и другую необходимую гуманитарную помощь. «Серебряные волонтеры» подготовили изделия ручной работы, поэтесса и основатель Литературного объединения «Клио» Натали Силаева — сборники стихов собственного сочинения в карманном формате. Все это Маргарита Зайцева доставит защитникам на фронт.

Отметим, что участники движение «Сердце матери» изготавливают маскировочные сети, организуют сборы гуманитарной помощи для отправки в зону специальной военной операции.

«Поддержка крайне важна для наших героев», — подчеркнул глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.