Очередную партию гуманитарной помощи отправят из Мытищ в зону СВО

Совет депутатов муниципалитета и волонтеры организации «Верное дело» при активной поддержке администрации городского округа Мытищи собрали для военнослужащих, находящихся на фронте, самое необходимое. Гуманитарный конвой отправится в зону спецоперации до конца декабря.

По словам депутата Совета депутатов городского округа Мытищи Григория Шаповалова, поддержка защитников — в приоритете для всех жителей России. После формирования посылок машины с гуманитарной помощью сразу же отправляются на передовую, чтобы максимально быстро добраться до адресатов.

В этот раз бойцам доставят теплые вещи, тепловизионные одеяла, медикаменты, хирургические столы, маскировочные сети и многое другое.

Помочь защитникам может любой желающий — в муниципалитете действует много пунктов сбора: в штабе волонтеров в доме № 9 на улице Мира, в местном отделении партии «Единая Россия» в доме № 37 на улице Мира, во Дворце культуры «Яуза» в доме № 2 А на улице Мира. Помимо этого, вещи и продукты питания можно передать в Штаб фонда «От сердца к сердцу», расположенный в доме № 27 на Юбилейной улице, в Молодежный центр «Импульс» в доме № 12 на Силикатной улице и в Ледовый дворец «Арена Мытищи» по адресу: Летная улица, дом № 17.

Также можно внести свой вклад в помощь по ссылке.