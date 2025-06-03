Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Реутова в ДНР и ЛНР

Группа «Скорая Z помощь» совершила 43-й рейс в новые регионы с гуманитарным грузом для военнослужащих. Волонтеры передали все необходимое артиллеристам, саперам и медикам.

Волонтеры также передали добрые пожелания от юных жителей Реутова, которые были написаны в рамках акции «Письмо солдату».

«Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия, чтобы он состоялся, — всех, кто внес свой посильный вклад, плел, вязал, шил, сушил, варил, доставал, грузил, возил. Это был очень удачный месяц! Мы не только закрыли все пункты по присланным ребятами спискам, но и привезли много всего полезного и приятного сверх списков!» — написал на своей странице в социальной сети руководитель волонтерской группы Владимир Бобылев.

Волонтеры побывали в госпитале седьмой бригады. Они передали в учреждение машину с медицинскими принадлежностями.

«Поездка получилась довольно медицинской — было много запросов по медикаментам и бытовым вещам для госпиталей. Активные боевые действия требуют постоянного пополнения запасов, поэтому аптечки, спанкеры и перевязочный материал оказались очень по делу», — отметил Бобылев.

Волонтеры также навестили военнослужащих саперной бригады и передали им снаряжение. Помимо этого, гуманитарную помощь доставили сотрудникам Росгвардии в Луганске. Активисты оставили свой шеврон среди мягких игрушек на донецкой Алее Ангелов, посвященной погибшим детям.

Группа «Скорая Z помощь» более двух лет занимается поддержкой участников специальной военной операции.