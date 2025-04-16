Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мытищ в зону СВО

Собрали все необходимые вещи и продукты для бойцов на фронте. Отправленный груз стал частью системной работы по поддержке участников специальной военной операции.

Депутат от партии «Единая Россия» Григорий Шаповалов вместе с юными казаками из военно-патриотического центра «Граница» организовали отправку очередного гуманитарного груза в зону специальной военной операции. Помощь был собрана и приобретена Мытищинским городским казачьим обществом при поддержке депутата от партии «Единая Россия» Евгения Коваленко.

Набор необходимых вещей и продуктов состоит из медицинских принадлежностей, продовольственных товаров, одежды, снаряжения, средств личной гигиены и предметов быта.

«Такие акции важны для морального духа военнослужащих. Мы должны помнить о тех, кто стоит на защите нашей страны. Наша помощь — это знак благодарности и уважения к их мужеству», — сказал Григорий Шаповалов.

Подобные отправки гуманитарной помощи в зону специальной военной операции проводятся регулярно.