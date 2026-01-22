Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Люберец бойцам СВО

Волонтеры и сотрудники молодежного центра «Лидер» города Дзержинский в среду, 21 января, передали партию гуманитарной помощи для участников СВО. Груз направлен волонтерской группе Николо-Угрешского монастыря для дальнейшей доставки.

«Уже более полугода наш центр активно сотрудничает с Николо-Угрешским монастырем. Регулярно передаем собранную гуманитарную помощь волонтерам обители, которые доставляют ее участникам спецоперации и жителям приграничных территорий. В посылках — теплая одежда, носки, термобелье, теплые подшлемники, тактические перчатки, портативные газовые плитки, на которых можно быстро приготовить или разогреть еду», — рассказал директор молодежного центра «Лидер» Владимир Харламов.

Также гуманитарный караван повезет продукты питания, бытовую химию, предметы личной гигиены и сладкие подарки.

«Кроме того, на днях мы передали волонтерской группе монастыря пять маскировочных сетей, а сегодня подвезли еще четыре. Сети делаем сами, нам помогают неравнодушные жители», — добавил Владимир Харламов.

С начала 2026 года это уже четвертая по счету гуманитарная миссия волонтеров Николо-Угрешского монастыря в приграничные территории.