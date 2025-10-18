Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Домодедова на Донбасс

Добровольцы Домодедовского движения «Крылья ангела» продолжают помогать бойцам специальной военной операции. На Донбасс отравили очередную партию гуманитарного груза с маскировочными сетями, теплыми вещами и медикаментами.

Женщины-участницы движения собирают средства, закупают оборудование и материалы для плетения маскировочных сетей, а также необходимую защитникам одежду и обувь.

«Летом плели всей семьей нашлемники. И внуки, и дочь, и зять помогают. Все с пониманием — это наше общее дело», — поделилась участница добровольческого движения «Крылья ангела» Татьяна Орлова.

Недавно у мастериц появился самодельный станок для нарезки ткани. Он значительно ускорил процесс. Его сконструировал местный инженер Олег Бодров.

«Теперь мы можем быстро нарезать ленты для маскировочных сетей. Все делаем централизованно, чтобы успеть больше», — пояснила участница движения Евгения Ганина.

Собранные маскировочные сети, теплые вещи и медикаменты добровольцы передают бойцам и в госпитали.

«Мы едем с машиной, забитой до отказа, — трубы, уголки, ткань… Все впритык, но довезем обязательно», — поделились женщины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.