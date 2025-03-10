Очередную партию гуманитарной помощи доставили из Люберец бойцам СВО

Груз сопровождал глава городского округа Владимир Волков. В сборе вещей приняли участие члены «Единой России», депутаты, предприниматели и неравнодушные жители Люберец.

Гуманитарную помощь доставили в зону дислокации военнослужащих на территории Донецкой народной республики.

«Вместе с руководителем Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Александром Кулагиным, депутатами Вячеславом Калининым и Дмитрием Коровкиным передали дополнительное обмундирование и технику, посылки из дома, письма поддержки и детские рисунки», — рассказал Владимир Волков.

Руководитель муниципалитета рассказал, что делегация Люберец побывала в расположении бойцов и на позициях, пообщалась с военными.

«Просили навестить родных и близких — обязательно сделаем», — сказал Владимир Волков. Он добавил, что бойцы СВО передали большой привет родным Люберцам и поблагодарили земляков за поддержку и добрые слова.