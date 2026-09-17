360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Очередную партию гуманитарного груза отправили в зону СВО из Люберец

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

    Волонтерское движение «Ангелы Победы» из Дзержинского городского округа Люберцы отправило очередную партию гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. В состав груза вошли маскировочные сети и костюмы, средства личной гигиены, продукты длительного хранения, медикаменты и другие необходимые бойцам вещи.

    В посылках — влажные салфетки, подушки, утеплитель для блиндажей, письма от школьников и обереги. Кроме того, волонтеры собрали для военнослужащих печенье, сладости, энергетические батончики, чай и кофе.

    «Отправили нашим парням не только самое необходимое, но и то, что напомнит им о тепле домашнего очага. Собрать эту большую партию груза нам помогали неравнодушные жители, представители Ассоциации ветеранов СВО городского округа Люберцы, волонтеры из других регионов», — отметила руководитель волонтерского движения «Ангелы Победы» Оксана Павлова.

    Она отдельно поблагодарила волонтеров из Костромы, которые изготовили и передали маскировочные сети и сухие супы, а также представителей движения «АРТбукет».

    Гуманитарный груз из Дзержинского будет отправлен бойцам на Донецкое направление.