Очередной гуманитарный конвой отправится из Павловского Посада в зону СВО

Сборы в гуманитарную поездку начались на внутреннем дворе администрации городского округа. Машины с грузом отправятся на фронт к бойцам из Павловского Посада и Электрогорска 22 марта.

Все партии сформированы на основе запросов участников специальной военной операции. Гуманитарную помощь доставят в более чем 40 подразделений, где служат бойцы, призванные от Павлово-Посадского военкомата и проходящие службу в Курской и Белгородской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. В Запорожскую и Херсонскую области груз частично передадут с отпускниками.

Поездка организована в рамках работы штаба по поддержке мобилизованных и военнослужащих, созданного главой городского округа Денисом Семеновым.

«Как и всегда, волонтеры гуманитарного конвоя и „Молодой гвардии Единой России“ стараются изо всех сил, помогая в погрузке и сборке. Спасибо всем за неоценимый вклад в поддержку наших воинов», — поблагодарил активистов руководитель муниципалитета.

Штаб, который располагается в местном отделении партии «Единая Россия» и совете депутатов округа, продолжает прием запросов от земляков, находящихся в зоне СВО по телефону: 89167120545.