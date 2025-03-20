Очередной гуманитарный конвой отправился из Зарайска в зону СВО

Февраль в муниципальном округе был объявлен месяцем благотворительности. Все собранные средства пошли на покупку оборудования, которое будет доставлено участникам специальной военной операции.

В состав гуманитарного груза вошли достижения современных технологий: системы радиоэлектронной борьбы, дроны, ночные прицелы и маскировочные накидки с защитой от тепловизоров. Прихожане храмов прямо перед отправкой напекли для бойцов почти тысячу пирогов. Школьники сложили в коробки любимые печенье и конфеты. А выпускники гимназии № 2 приобрели для военных автомобиль УАЗ.

Списки с запросами от солдат проверял лично глава округа Виктор Петрущенко. Он же доставляет ценный груз в зону СВО. Уже завтра бойцы получат весточки из дома.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев ранее поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.