Очередной гуманитарный груз отправят из Мытищ в зону СВО

Гуманитарные конвои из городского округа в очередной раз отправят туда, где их больше всего ждут. Поддерживать на регулярной основе наших защитников — важная задача для волонтеров, жителей, общественных организаций и администрации Мытищ.

Очередную партию гуманитарной помощи вскоре получат мытищинские военнослужащие. Бойцу с позывным «Дон» и его подразделению передадут автомобиль. Машину приобрели при участии фонда «От сердца к сердцу». Транспорт поможет нашим ребятам в выполнении боевых задач. Технику в ближайшее время доставят на линию боевого соприкосновения.

Бойцам СВО также отправят эвакуационные тележки, станцию радиоэлектронной борьбы и большую партию медикаментов. Адресные посылки для военнослужащих также можно передать с гуманитарной помощью. Оборудование, приобретенное специально под запрос, и весточки из дома от родных — самые ожидаемые подарки на передовой.

Жителям напомнили, что в городском округе Мытищи пункты сбора гуманитарной помощи открыты по адресам: улица Юбилейная, дом 27, штаб фонда «От сердца к сердцу», улица Силикатная, дом 12, молодежный центр «Импульс», улица Мира, дом 2А, дом культуры «Яуза», улица Мира, дом 37, местное отделение партии «Единая Россия», улица Летная, дом 17, Ледовый дворец «Арена Мытищи», улица Мира, дом 9, Штаб волонтеров.