Очередной гуманитарный груз отправили в зону СВО из Люберец

Предприниматели и жители округа собрали строительные материалы и баннерную ткань для военнослужащих. Посылку передали в подразделения второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.

В состав груза вошли материалы, необходимые для обустройства позиций и обеспечения бытовых нужд личного состава. Это 3,6 тонны строительных материалов для возведения укрытий и фортификационных сооружений, а также около 70 рулонов баннерной ткани для маскировки и хозяйственных нужд.

Организаторы гуманитарной миссии отметили, что считают своим долгом оказывать всестороннюю помощь воинским частям и бойцам, выполняющим боевые задачи.

Доставку гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции организовали силами волонтеров при поддержке администрации городского округа Люберцы. В муниципалитете продолжается активная работа по поддержке военнослужащих.