Очередной гуманитарный груз отправили из Люберец в зону СВО

21 февраля жители городского округа Люберцы собрали очередную партию помощи для участников специальной военной операции. В сборе участвовали глава округа Владимир Волков, члены Ассоциации ветеранов СВО, представители благотворительных организаций и неравнодушные люберчане.

В составе груза — армейский душ, маскировочные сети, нашлемники, окопные свечи, средства личной гигиены и сладости. Ученики Воскресной школы при Свято-Троицком храме подготовили для бойцов письма и рисунки с поздравлениями.

Владимир Волков поблагодарил всех, кто участвует в сборе помощи: «Благодарю „Домашний очаг“ и „Братские сердца“, предприятия и образовательные учреждения, всех неравнодушных люберчан за постоянную поддержку наших защитников!»

Отправка гуманитарного груза прошла на территории Свято-Троицкого храма в Октябрьском. «Дорогие земляки, спасибо каждому из вас за добрые сердца и посильный вклад!» — отметил глава округа.