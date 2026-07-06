Очередной гуманитарный груз отправили бойцам СВО из Серпухова

6 июля в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей состоялась встреча с военнослужащими, прибывшими в отпуск из зоны проведения специальной военной операции. Бойцы обсудили с волонтерами и представителями центра текущие потребности на передовой, а также поблагодарили за регулярную поддержку.

В ходе встречи военнослужащие поделились оперативной информацией о ситуации на линии боевого соприкосновения и обозначили приоритетные запросы, которые требуют внимания со стороны волонтерских организаций. Представители центра зафиксировали поступившие предложения для оперативного реагирования.

Центр продолжает адресную помощь военнослужащим. Очередная партия гуманитарного груза, собранная активистами, направлена бойцам на передовую. Активное участие в сборе и отправке помощи приняли руководитель Единого центра Лидия Халачева, депутат окружного Совета, заместитель руководителя Ассоциации Юлия Громова и активисты «Молодой Гвардии». Для военнослужащих собраны маскировочные сети и предметы первой необходимости.

Наша общая задача — оставаться надежной опорой для тех, кто сегодня защищает страну. Поддержка, забота и вера в Победу помогают приближать мир.