Очередной гуманитарный груз отправили бойцам СВО из Люберец

Конвой, собранный предпринимателями округа, 8 марта передали в местное отделение Ассоциации ветеранов. В составе груза — мощный генератор и несколько высокочувствительных усилителей сигнала.

Оборудование уже доставили на передовую и ввели в эксплуатацию. Именно такие устройства сейчас наиболее востребованы в зоне боевых действий: они обеспечивают устойчивую связь и бесперебойное электропитание полевых штабов, а также точек зарядки беспилотников.

Как отметили в отделении Ассоциации ветеранов специальной военной операции, это оборудование позволяет военнослужащим чувствовать себя увереннее и эффективнее выполнять боевые задачи.

Неравнодушные жители и предприниматели округа продолжают помогать бойцам, оперативно закрывая самые насущные потребности подразделений. Сбор гуманитарной помощи в округе продолжается.