Очередное заседание Совета депутатов прошло в Мытищах

Совет депутатов городского округа Мытищи под председательством Андрея Гореликова утвердил несколько важных решений. Среди них — уточнение муниципального бюджета на 2025 год по доходам в сумме 23204 миллиона рублей и по расходам в сумме 25103 миллиона рублей.

Изменения коснулись мероприятий в рамках муниципальных программ в сфере культуры, образования, спорта и благоустройства.

Депутаты единогласно поддержали вопрос по утверждению Положения о знаке отличия городского округа Мытищи — медали «Опора. Надежда. Вера». Награду учредили в честь погибших участников специальной военной операции. Ее вручают матерям и приравненным к ним категориям опекунов, а также вдовам погибших бойцов.

Помимо этого, народные избранники единогласно приняли решение об установке мемориальной доски в деревне Пирогово на фасаде дома, где проживал гвардии рядовой Николай Мишенев. Боец героически погиб в зоне проведения спецоперации 28 марта 2025 года.

На заседании утвердили и наименования 11 улиц в деревне Большая Ивановская. Среди них есть такие литературные названия, как Печоринская, Ларинская Онегинская, Мелиховская, Преображенская, Карамазовская и другие.

Единогласным решением депутатов председателя Молодежного парламента при окружном Совете депутатов Григория Магеро делегировали в состав Московского областного Молодежного парламента.

Отметим, что следующее заседание Совета депутатов состоится 20 ноября.