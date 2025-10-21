Очередное занятие провели для школьников в клубе «Штурм» в Люберцах

Военно-патриотический клуб «Штурм» проводит обучение подростков на регулярной основе. На этот раз наставниками ребят стали члены люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО — участник боевых действий Александр Павлов и директор КСОШР Дмитрий Коровкин.

Ветераны поделились со школьниками личным опытом, рассказали им о военной службе и патриотизме. Ключевой темой очередного занятия стали первая медицинская помощь и действия по спасению боевого товарища.

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин отметил, что патриотическое воспитание молодежи является одним из главных направлений работы организации.

«Мы стараемся не только рассказать школьникам о реальных событиях, но и научить их необходимым жизненным навыкам, сформировать у ребят чувство взаимовыручки и ответственности перед Родиной», — сказал ветеран спецоперации.