Очередная уловка? Что означает призыв Макрона к коллективной деэскалации

России не следует рассматривать всерьез призыв президента Франции Эммануэля Макрона к коллективной деэскалации. Об этом рассказал 360.ru политолог Петр Колчин.

«Это очередная уловка. И это подтверждает также практически пустое наполнение его заявления. Никаких конкретных мер, никаких предложений. Просто „коллективная деэскалация“. Просто „соблюдение уставов“. Западу нечего сказать», — заявил он.

Собеседник 360.ru напомнил слова президента Владимира Путина о том, что «мяч на стороне Запада» и именно страны НАТО эскалируют конфликт, а Россия лишь отвечает на поступающие вызовы. Также Колчин отметил, что Западу выгодно, когда его позицию по конфликту не понимают до конца.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что для обеспечения безопасности критической инфраструктуры в России принимают все необходимые меры.