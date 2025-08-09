Силы противовоздушной обороны сбили третий с начала суток беспилотник, летевший в сторону Москвы. В аэропорту Домодедово ввели ограничения.
Об уничтожении третьего за день дрона в столичном регионе сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что временно приостановил прием и выпуск самолетов аэропорт Домодедово. Это первое подобное ограничение в работе московского авиаузла с 21 июля.
За минувшую ночь, по данным Минобороны, над российскими регионами удалось сбить 97 вражеских дронов. Активнее всего противник пытался атаковать Курскую, Брянскую, Калужскую и Тульскую области.
В Петербурге затонул буксир «Капитан Ушаков»
Аэропорт Домодедово ограничил полеты. В столичном регионе сбили третий БПЛА
«Человек простой, открытый». Депутат Ржаненков — об актере Иване Краско
Ликсутов: в Очаково-Матвеевском создадут производство по программе МПТ
Военкор Сладков призвал «не успокаиваться» и наращивать снабжение армии
Бывший директор ФБР и ЦРУ Уильям Уэбстер умер в 101 год
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте