Аэропорт Домодедово ограничил полеты. В столичном регионе сбили третий БПЛА

Третий за сутки беспилотник сбили в Московском регионе

Силы противовоздушной обороны сбили третий с начала суток беспилотник, летевший в сторону Москвы. В аэропорту Домодедово ввели ограничения.

Об уничтожении третьего за день дрона в столичном регионе сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что временно приостановил прием и выпуск самолетов аэропорт Домодедово. Это первое подобное ограничение в работе московского авиаузла с 21 июля.

За минувшую ночь, по данным Минобороны, над российскими регионами удалось сбить 97 вражеских дронов. Активнее всего противник пытался атаковать Курскую, Брянскую, Калужскую и Тульскую области.