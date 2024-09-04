Распространение устойчивых к антибиотикам бактерий продолжается на Украине. Это может обернуться тихой пандемией, считают британские врачи. Угроза носит более глобальный характер по сравнению с COVID-19, сообщило РИА «Новости» .

Боец ВСУ поступил в больницу Святого Георгия с многочисленными ранениями. У мужчины выявили бактериальную инфекцию, пациенту назначили антибиотики. Однако лечение не помогло. Такие же бактерии выявляли в организмах других военнослужащих, поступивших в больницы Нидерландов, Норвегии и Германии.

«Это худшее, что я видел. Это очень, очень устойчивые бактерии», — рассказал профессор клинической бактериологии Лундского университета в Швеции Кристиан Рисбек.

Боевики ВСУ заражаются не в окопах, а в больницах. Именно медучреждения стали источником распространения опасных инфекций, заявили врачи.

Полковник медицинской службы в отставке, автор книг по истории эпидемии Михаил Супотницкий ранее объяснил, что устойчивые к антибиотикам «супербактерии» всегда появляются там, где лежат обожженные, раненые и ослабленные люди.