Полковник медслужбы объяснил появление «супербактерий» в организмах солдат ВСУ

«Супербактерии» всегда появляются там, где лежат раненые, обожженные и ослабленные люди, рассказал 360.ru полковник медицинской службы в отставке, автор книг по истории эпидемии Михаил Супотницкий. Так он прокомментировал информацию о появлении устойчивых к лекарствам бактерий в организмах бойцов ВСУ.

«„Супербактерии“ — это условное название бактерий, устойчивых ко многим антибиотикам. Это, как правило, внутрибольничная инфекция. Ничего нового в этом нет. <…> Они не обладают какой-то особой эквивалентностью. Когда человек ослабленный, они для него опасны. А говорить о том, что будет суперэпидемия, бессмысленно», — объяснил специалист.

Чаще всего «супербактерии» появляются в медучреждениях, где недостаточно хорошо относятся к внутрибольничным инфекциям, где все запущено, добавил Супотницкий.

«Поэтому это естественное явление в условиях войны и в условиях огромного потока раненых, покалеченных, обожженных, пораженных», — сказал он.

Эксперт также указал на ограниченный выбор противомикробных препаратов в условиях боевых действий.

«Если человек ранен, ослаблен, обожжен, то тут мало шансов, чтобы антибиотики смогли переломить ситуацию. <…> Такой эпидемии, как COVID, конечно, нам не грозит. Врачи-клиницисты, особенно в хирургических отделениях и в ожоговых отделениях, все это знают», — подчеркнул Супотницкий.

Газета The Times ранее сообщила, что украинские боевики стали чаще заражаться «супербактериями». В основном это происходит в медучреждениях, а не в окопах.