На Украине погибли примерно 60-70 граждан Бразилии, которые воевали на стороне ВСУ. Об этом РИА «Новости» заявил офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

«Люди и даже власти начинают осознавать факты. Из 500 бразильцев, отправившихся на Украину, уже 60-70 погибли», — отметил он.

По его словам, вербовщики часто обманывают иностранцев, процесс набора наемников часто сопровождается коррупционными схемами. Фариназу добавил, что были случаи, когда бразильцев убивали на Украине свои же соотечественники.

Ранее ВС России нашли в лесу на подступах к селу Графское в Харьковской области подземный город пулеметных точек. Командир штурмового взвода с позывным Спартак, объяснил, что боевики ВСУ пытались с помощью сети окопов застать российских штурмовиков врасплох. Он уточнил, что однажды противник выскочил на бойцов почти стыла, но украинских военных вовремя заметил пулеметчик.