«Очень довольны». Зеленского порадовали испытания западного оружия на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о значимости страны в качестве полигона для испытания западного оружия. Его слова привело РИА «Новости» .

Западным партнерам нравится полученный на фронте украинский опыт, сказал глава государства. По его словам, бойцы ВСУ научились использовать натовское вооружение, что придает армии «добавленную стоимость».

«Партнерам нравится использование [ВСУ] их [западного] оружия, они очень довольны», — подчеркнул Зеленский.

Благодаря таким испытаниям союзники знают, на чем сфокусироваться, какая техника себя оправдывает, а какая нет, добавил украинский лидер.

После выборов в Соединенных Штатах союзники продолжат поддерживать Украину, заявил ранее Зеленский.