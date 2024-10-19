«Очень довольны». Зеленского порадовали испытания западного оружия на Украине
Зеленский: Украина стала полигоном для испытаний оружия Запада
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о значимости страны в качестве полигона для испытания западного оружия. Его слова привело РИА «Новости».
Западным партнерам нравится полученный на фронте украинский опыт, сказал глава государства. По его словам, бойцы ВСУ научились использовать натовское вооружение, что придает армии «добавленную стоимость».
«Партнерам нравится использование [ВСУ] их [западного] оружия, они очень довольны», — подчеркнул Зеленский.
Благодаря таким испытаниям союзники знают, на чем сфокусироваться, какая техника себя оправдывает, а какая нет, добавил украинский лидер.
После выборов в Соединенных Штатах союзники продолжат поддерживать Украину, заявил ранее Зеленский.