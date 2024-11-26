Обвиняемого в педофилии православного блогера Роммеля отправили под стражу

Петербургский городской суд постановил в качестве меры пресечения заключить православного блогера Клауда Роммеля под стражу. Мужчину обвиняют в том, что он совратил 11-летнюю девочку, сообщил «Коммерсант» .

По ходатайству следствия подозреваемого перевели из расположения воинской части в СИЗО. Там он пробудет до 30 ноября. По версии следствия, он развращал девочку, которая приходила к нему заниматься по школьным предметам.

После возбуждения уголовных дел Роммель уехал в зону СВО. Когда он вернулся в Петербург, чтобы восстановиться после ранения, его задержали оперативники уголовного розыска. Раньше мужчина проживал в Подольске, но отрекся от родителей и сменил имя. Он переехал в Петербург, где какое-то время жил с 46-летней женщиной и ее дочерью.