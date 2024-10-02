Свидетель чуда и боец СВО. В чем обвинили православного блогера Клауда Роммеля

Православного блогера обвинили в педофилии. Биография молодого мужчины полна белых пятен и откровенных выдумок, а странные отношения с несовершеннолетней вызывают массу вопросов. Все, что известно о деле Клауда Роммеля, — в материале 360.ru.

В чем подозревают и почему задержали Клауда Роммеля Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали 31-летнего участника СВО, православного блогера Клауда Роммеля. По версии следствия, с сентября 2022 года он систематически развращал несовершеннолетнего ребенка, сообщило РИА «Новости». Против Роммеля открыли уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 131 и пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса еще в начале 2024-го. Но мужчина шустро уехал воевать на фронт. Пострадавшую девочку поместили в приют. Когда Роммель вернулся восстанавливаться после ранения, оперативники уголовного розыска его задержали. В своих последних видео блогер настаивал на том, что он сын иллюмината.

Вечером 2 октября задержанному должны были избрать меру пресечения. Однако, по данным «Фонтанки», Красногвардейский районный суд не стал рассматривать дело, поскольку Роммель — военнослужащий. «Не по плану все пошло сразу — рассмотрение ходатайства было отложено на несколько часов. В половине первого судья вышел и сообщил собравшимся, что сегодня ничего в Красногвардейском райсуде рассматривать не будут», — уточнили журналисты.

Фото: Личная страница Клауда Роммеля / «ВКонтакте»

Кто такой Клауд Роммель Многие СМИ успели рассказать романтическую историю о «петербуржце немецкого происхождения Клауде Роммеле». Но это выдумка. На самом деле, будущий блогер родился в Подольске, зовут его Александр, а звучный псевдоним взял в честь немецкого генерал-фельдмаршала времен Второй мировой войны, рассказал «Фонтанке» его отец. По его словам, сын рос обычным парнем. После школы никакого образования не получил. В 2014 году отправился в Донбасс. Был ли он там в действительности и если был, то что делал, точно пока не известно. Но, вернувшись домой в Подмосковье, молодой человек отрекся от родителей, сменил имя и уехал в Петербург.

В городе на Ниве новоявленный Клауд Роммель устроился работать смотрителем на Никольском кладбище Александро-Невской лавры (правда, официально он числился установщиком памятников). В феврале 2021 года молодой человек стал очевидцем чуда: перед рассветом на могиле местночтимого святого Матвея Татомира что-то засветилось. Роммель разглядел Иоанна Кронштадтского с золотым Евангелием. Попытался было снять его на iPhone, но призрак с хлопком исчез, оставив крест из пара и черно-белую фотографию с дюжиной святых, среди которых был и Татомир. Сфотографировать и тут не вышло: все быстро растаяло.

Интересно Матвей Татомир вырос в семье протоиерея, учился в университете, потом хотел стать монахом, но его не приняли. Тогда он отправился в паломничество по Святой Земле, а по возвращении стал жить в склепах на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры и ежедневно молиться. Император Александр III, узнав о блаженном, выделил ему трехкомнатную квартиру. Там Татомир и зажил затворником, но принимал страждущих. У него в гостях бывал Иоанн Кронштадтский. Осенью 1904-го Татомир умер. С 1985 года его канонизировали в статусе местночтимого святого. Матвей Татомир вырос в семье протоиерея, учился в университете, потом хотел стать монахом, но его не приняли. Тогда он отправился в паломничество по Святой Земле, а по возвращении стал жить в склепах на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры и ежедневно молиться. Император Александр III, узнав о блаженном, выделил ему трехкомнатную квартиру. Там Татомир и зажил затворником, но принимал страждущих. У него в гостях бывал Иоанн Кронштадтский. Осенью 1904-го Татомир умер. С 1985 года его канонизировали в статусе местночтимого святого.

Разумеется, Роммель рассказал об удивительном явлении. Однако в РПЦ к этому заявлению отнеслись скептически. Говорят, кто-то даже намекнул на душевное расстройство свидетеля чуда. Да еще вспомнили, что молодой человек — один из главных активистов по сбору чудес у склепа Татомира. Так что чудо не «выстрелило», но эффект все-таки был: множество верующих и просто зевак устремились к могиле Татомира. Сам Роммель стал своего рода «официальным лицом» этого места: даже попал в «Википедию». Тогда же молодой человек начал вести блог.

Клауд Роммель — православный блогер Роммель вел православный блог, но не забывал и о личной жизни. В какой-то момент сошелся с 46-летней женщиной и начал жить с ней и ее дочерью. Хотя пара скоро распалась, разъезжаться они не стали, просто начали жить как в коммуналке: каждый в своей комнате. При этом девочка переехала к мужчине. Она стала частой героиней «православного YouTube-блога» Роммеля. Он рассказывал подписчикам, какую кошмарную жизнь вел ребенок в родной семье, где царили антисанитария, моральные издевательства и даже угрозы убийством. Девочка в кадре все подтверждала и благодарила доброго дядю за спасение.

Фото: Личная страница Клауда Роммеля / «ВКонтакте»

Зимой 2023-го доброго мать девочки застала ее полураздетой в постели с тем самым добрым дядей. Роммель заявил, что просто делал ребенку «медицинский массаж». Родительнице десятилетки такого объяснения оказалось достаточно, а вот крестная четвероклассницы, узнав об этом, тут же направилась в полицию. Сотрудники правоохранительных орагов пришли к мужчине как раз в канун очередной годовщины его «чуда у склепа» в 2024-м. После возбуждения уголовного дела Роммель спешно отправился на СВО. Перед этим успел жениться на женщине, которую называют адептом Московской школы гипноза, писала поэтесса Татьяна Маругова в своем Telegram-канле.

Клауд Роммель на СВО Фронт не помешал Роммелю вести «православный блог». Он постоянно устраивал проповеди, в которых предостерегал от лукавого и пророчествовал о скором погружении мира в хаос. Однажды даже договорился до возрождения «института экзорцизма» и заявил, что такие специалисты должны быть в спецслужбах. Имя Роммеля прогремело на всю страну в нынешнем августе. Он записал видео из окопа на передовой и сообщил, что ранен вражескими дронами, остался без ноги и вот-вот умрет, но успел спасти товарища и не теряет веры. Эту запись перепостили практически все российские СМИ, отдавая дань мужеству и смелости воина.

Чуть погодя оказалось, что отважный боец не умер и даже ноги у Роммеля по-прежнему две. Он попал в госпиталь, а оттуда — снова в Санкт-Петербург. Героя отчаянно превозносили, приглашали с лекциями в школу. И он охотно ходил, пусть и на костылях: рассказывал о православной вере, цитировал русского полководца Александра Суворова. Правда, у людей все чаще стали появляться вопросы: откуда на переднем краю у солдат смартфоны с выходом в интернет? Ведь их принято сдавать, к тому же так бойцов куда проще запеленговать неприятелю. Потом всплыла история с 10-летней девочкой, а дальше за Роммелем пришли полицейские и арестовали его.

Фото: Личная страница Клауда Роммеля / «ВКонтакте»

Следствию предстоит выяснить, действительно ли Роммель виновен в растлении несовершеннолетней. А заодно, возможно, уточнят, не было ли его ранение «самострелом», как предполагали многие. Известно, что «православный блогер» явно готовился к своему задержанию. Например, на YouTube появился ролик под названием «Конец Клауда Роммеля», где он якобы проходит проверку на полиграфе. Попутно признается, что является сыном «одного из иллюминатов главных управлений мирового правительства». Клауд также заявил, что после этого откровения его убьют. На странице во «ВКонтакте» Роммель опубликовал прощальный пост с «просьбой-завещанием»: «Если со мной что-то случится в октябре месяце этого года — мне бы было истинной радостью быть похороненным на Никольском кладбище, даже хоть и в урне с прахом».