Гражданка Дании Аннабель Йоргенсен, обвиненная в России в терроризме, оказалась профессиональным военным. Прежде чем пойти в наемники на Украине, она была солдатом датской обороны и служила в Ираке. Об этом написало издание «Коммерсант» .

На Украину Йоргенсен приехала через Польшу в начале 2024 года. После прохождения боевой подготовки вступила в состав седьмого отдельного штурмового батальона «Арей» теробороны ВСУ. Подписав контракт, наемница получала не менее одной тысячи долларов ежемесячно, а также премии за убитых.

Следствие установило, что датчанка с июня по ноябрь получила не менее шести тысяч долларов. После вторжения ВСУ в Курскую области Йоргенсен также прибыла туда. СК РФ трактует ее действия как террористический акт. Однако привлечь датчанку к ответственности не получится, она уже вернулась на родину.

Ранее жителя Бельгии заочно приговорили к шести годам колонии. Его признали виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.