Обучение новобранцев ВСУ переведут под землю

После резонансной атаки на полигон главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский предложил перевести обучение под землю. Он объявил об этом на совещании по подготовке новобранцев, сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

«Отдельно отметил неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах. В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов — вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю», — заявил он.

Сырский анонсировал продление курса базовой общевойсковой подготовки до 51 дня. Солдаты дополнительно освоят способы противодействия ударным дронам, методы выживания в окопных условиях, огневую и инженерную подготовку. В ВСУ также запустят курс повышения квалификации по управлению легким автотранспортом.

Российские войска поразили полигон ВСУ в Черниговской области. Политолога Олега Соскина возмутило, что украинские власти скрыли настоящие масштабы атаки.