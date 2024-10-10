Два мирных жителя пострадали во время обстрела ВСУ в Шебекине

Гладков: мужчина и 17-летняя девушка получили ранения при атаке ВСУ на Шебекино

Украинские боевики в третий раз за день атаковали город Шебекино. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что бойцы самообороны доставили в больницу мужчину с осколочным ранением поясничной области. Также в Шебекинскую ЦРБ за помощью обратилась 17-летняя девушка. Она получила ранения при обстреле.

У пострадавшей диагностировали минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга и баротравму. Ее доставили в детскую областную больницу. Врачи оценивают состояние девушки как средней степени тяжести.

В городе в административном здании повреждения получили фасады. Также осколками посекло 15 автомобилей, один из них загорелся.

В селе Тишанка Волоконовского района в результате прилета снарядов зафиксировали повреждения на остановке общественного транспорта и на линии электропередачи. Жители села временно остались без света.

В минувшую среду ВСУ атаковали Шебекинский городской округ. Ранения получили три мирных жителя, также осколками посекло 10 автомобилей.