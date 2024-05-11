Обстрелы ВСУ привели к пожарам в Херсонской области | 360°

11 мая 2024, 15:45
Обстрелы ВСУ привели к пожарам в Херсонской области
Глава Херсонской области Сальдо сообщил о трех пожарах из-за обстрелов ВСУ
Ведущие обстрелы Херсонской области украинские боевики спровоцировали три крупных пожара. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что два очага возгорания находятся в Голопристанском муниципальном округе, еще один пожар начался в Новой Каховке, где пламя охватило 300 квадратных метров.
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Сальдо добавил, что обстрел со стороны ВСУ также повредил линию электропередачи, оставив без света 50 домов в микрорайоне Рабочий Поселок.
В минувшую пятницу, 10 мая, глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил об очередной попытке украинских войск пересечь Днепр. Он подчеркнул, что планы противника пресекли операторы беспилотника, которые заметили лодку с боевиками и прятавшихся в развалинах зданий на другом берегу пехотинцев.
Собранные координаты военные передали артиллеристам, которые нанесли массированный удар по противнику.
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