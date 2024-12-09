Обстрелы Украиной гражданских объектов назвали агонией

Атаки украинских войск на гражданские объекты и мирных жителей — это бесчеловечная агония. Об этом РИА «Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что ВСУ бьют в том числе по магазинам и рынкам, а также по машинам скорой помощи. Сейчас число подобных ударов стало увеличиваться.

«Это говорит о какой-то — знаете, уже сложно мне даже назвать. Это бесчеловечная агония», — сказал глава региона.

Он добавил, что из-за подобных действий складывается впечатление, что ВСУ воюют уже не против российских солдат, а против мирного населения. Украинские военные пытаются добиться того, чтобы люди боялись, но у них все равно ничего из этого не выходит, заключил Сальдо.

Ранее губернатор заявил, что ВСУ не настроены на долгосрочное удержание правобережной части Херсонской области.