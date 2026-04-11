Обстрелы приграничья обсудят на видеоконференции с ООН

Россия предложила верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку по видеосвязи обсудить ряд правозащитных вопросов, в том числе украинские атаки на гражданскую инфраструктуру. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила об этом ТАСС .

Беседа пройдет в формате видеоконференцсвязи. Москалькова сообщила, что встречу посвятят ее обращениям в адрес Тюрка о нарушениях международного гуманитарного права со стороны Вооруженных сил Украины.

«Как правило, это вопросы целенаправленных обстрелов объектов гражданского назначения: школ, предприятий, на которых работают жители данного населенного пункта, как правило, приграничного, не имеющего отношения к военным действиям», — сказала она.

Ранее Москалькова призвала мировое сообщество защитить права русскоязычных жителей Украины. Она обвинила киевский режим в культурном геноциде.