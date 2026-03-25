Москалькова призвала мир защитить русскоязычных на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество принять меры для защиты русскоязычных на Украине. Об этом она написала в MAX .

«Решительно осуждаю, призываю мировое сообщество обратить пристальное внимание на вопиющие факты культурного геноцида и принять меры по защите русскоязычного населения», — заявила Москалькова.

По ее словам, мовный омбудсман Украины — уполномоченный по защите государственного языка — заявил о необходимости вдвое увеличить штрафы за использование русского языка.

«В очередной раз в ранг достоинства возведены невежество, дикость и культурный вандализм», — отметила Москалькова.

Ранее в Одессе зрительница устроила скандал в оперном театре после того, как кто-то в зале поблагодарил артистов на русском языке. Она угрожала воткнуть отвертку любому, от кого услышит русскую речь.