Украинская армия в ближайшее время лишится реактивных систем залпового огня HIMARS, установленных возле границы и обстреливавших Курскую область. Британский аналитик Александр Меркурис предупредил об этом на своем YouTube-канале .

«Откровенно говоря, HIMARS, работающие прямо у границ, долго не протянут, учитывая количество и качество дронов у русских», — сказал он.

Меркурис объяснил, что российские войска уничтожат их ответными ударами. Он похвалил модернизированные отечественные беспилотники и системы наблюдения за высокую четкость изображения и эффективность. Уязвимость американских систем, по словам специалиста, проявилась во время последних операций.

Российские военные получат передовой БПЛА, управляемый через космический спутник. Испытания новинки от компании «Гонец» прошли успешно, дрон передал 218 сообщений и вернулся на базу.