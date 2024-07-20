Обстрел ВСУ уничтожил три жилых дома в Херсонской области, пострадала женщина

Женщина получила ранения после атаки ВСУ на село Костогрызово в Алешкинском округе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Украинские боевики обстреляли село из РСЗО «Град». Загорелись три жилых дома. Врачи доставили 70-летнюю местную жительницу в Скадовск с осколочными ранениями.

«Когда пожарные прибыли на место возгорания, чтобы потушить пламя, над их автомобилем стал кружить дрон ВСУ с расчетом нанести удар по машине МЧС. Из-за угрозы обстрела пожарные уехали на время», — отметил Сальдо.

Также после атаки ВСУ в селах Масловка и Обрывки Новокаховского городского округа пропало электроснабжение. Без света остались 380 абонентов Херсоноблэнерго.

Ранее в Херсонской области при минометном обстреле со стороны украинской армии пострадали две женщины. Одна из них в момент атаки ехала на мотороллере.