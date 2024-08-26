Обстрел ВСУ ранил двух жителей Шебекина

Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ Шебекина ранения получили два человека

Запущенные украинскими боевиками снаряды ранили двух жителей Шебекина. Помощь пострадавшим оказали врачи центральной районной больницы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, женщина получила осколочные ранения ног и поясницы, а у мужчины диагностировали минно-взрывную травму и ранение поясничной области.

Гладков добавил, что в результате атаки в пяти многоквартирных домах повреждены окна и входные группы.

На территории четырех частных домов выбиты окна, осколками посечены кровли, фасады, надворные постройки и заборы, в одном из домов перебит электропровод.

Кроме того, от прямого попадания снаряда загорелась стоящая на парковке «Газель».

Ранее в результате атаки украинских БПЛА на Саратовскую область пострадали четыре человека. Жительницу регионального центра госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, за ее жизнь сейчас борются врачи, рассказал губернатор Роман Бусаргин.