Обстрел ВСУ ранил двух жителей Шебекина

Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ Шебекина ранения получили два человека

Настоящий Гладков / Telegram
Фото: Настоящий Гладков / Telegram

Запущенные украинскими боевиками снаряды ранили двух жителей Шебекина. Помощь пострадавшим оказали врачи центральной районной больницы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, женщина получила осколочные ранения ног и поясницы, а у мужчины диагностировали минно-взрывную травму и ранение поясничной области.

Гладков добавил, что в результате атаки в пяти многоквартирных домах повреждены окна и входные группы.

На территории четырех частных домов выбиты окна, осколками посечены кровли, фасады, надворные постройки и заборы, в одном из домов перебит электропровод.

Кроме того, от прямого попадания снаряда загорелась стоящая на парковке «Газель».

Ранее в результате атаки украинских БПЛА на Саратовскую область пострадали четыре человека. Жительницу регионального центра госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, за ее жизнь сейчас борются врачи, рассказал губернатор Роман Бусаргин.

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