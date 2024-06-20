Обстрел ВСУ ранил двух энергетиков в Запорожской области

Балицкий рассказал о ранении двух энергетиков в селе Новое при обстреле ВСУ

Запущенные украинскими боевиками кассетные боеприпасы повредили оборудование электроподстанции и ранили двух энергетиков в селе Новое Токмакского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Он пояснил, что ранения получили сотрудники предприятия «Таврия-Энерго», которые занимались ремонтом подстанции. С множественными осколочными ранениями пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.

В минувшую среду, 19 июня, директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что расположенная в Энергодаре подстанция «Луч» полностью разрушена после атаки украинских беспилотников. Она добавила, что город перевели на электроснабжение напрямую от АЭС.

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