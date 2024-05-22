Обстрел ВСУ повредил электроподстанцию в Херсонской области

Сальдо: из-за обстрела ВСУ 5 округов Херсонщины временно остались без света

Фото: РИА «Новости»

В Херсонской области обстрел ВСУ повредил одну из электроподстанций. Без света временно остались жители пяти муниципальных округов.

Губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале уточнил, что произошло аварийное отключение электроснабжения.

Свет пропал в Скадовском, Алешкинском, Каланчакском, Голопристанском и Чаплынском муниципальных округах.

«Какое-то время без света оставались 26 570 абонентов Херсоноблэнерго в 110 населенных пунктах», — уточнил Сальдо.

Он подчеркнул, что аварию уже удалось устранить. Электроснабжение восстановили полностью.

Несколькими днями ранее украинские боевики нанесли удар по автобусу в Раденске, который вез рабочих. Люди ехали на уборку клубники. Один человек погиб. Пострадавшим оказали необходимую помощь.

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