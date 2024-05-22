Обстрел ВСУ повредил электроподстанцию в Херсонской области
Сальдо: из-за обстрела ВСУ 5 округов Херсонщины временно остались без света
В Херсонской области обстрел ВСУ повредил одну из электроподстанций. Без света временно остались жители пяти муниципальных округов.
Губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале уточнил, что произошло аварийное отключение электроснабжения.
Свет пропал в Скадовском, Алешкинском, Каланчакском, Голопристанском и Чаплынском муниципальных округах.
«Какое-то время без света оставались 26 570 абонентов Херсоноблэнерго в 110 населенных пунктах», — уточнил Сальдо.
Он подчеркнул, что аварию уже удалось устранить. Электроснабжение восстановили полностью.
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