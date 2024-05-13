Обстрел Краснодона со стороны ВСУ унес жизни трех человек | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 16:40 Обстрел Краснодона со стороны ВСУ унес жизни трех человек Глава ЛНР Пасечник: из-за обстрела Краснодона погибли три человека РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали Краснодон, в результате удара погибли три человека. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Из-за обстрела на одном из предприятий вспыхнул пожар.

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«Предпринимаются меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий. К сожалению, уже известно о троих погибших и четверых пострадавших», — указал Пасечник.

Он отметил, что одна из ракет влетела в детскую площадку в парке. По словам главы ЛНР, на ней в момент обстрела никого не было.

Пасечник добавил, что образовательные учреждения Молодогвардейска и Краснодона и Таловскую основную школу №3 временно перевели на дистанционный режим.

Ранее ВСУ ударили по Курской области. В результате обстрела погибла местная жительница, еще три человека пострадали.