«Обстановка опасная». Жительница Курской области уехала из-за дронов и взрывов в регионе

Жительница Курской области заявила, что уехала из-за дронов и взрывов в регионе

Жительница города Льгов в Курской области рассказала военному следователю, что вместе с детьми уехала оттуда в связи с опасной обстановкой в регионе. Видео их беседы оказалось в распоряжении 360.ru.

«Уехали мы в связи с тем, что обстановка была опасная, украинцы зашли в Суджу. Были дроны, были взрывы у нас в городе, что продолжается по сей день», — заявила она.

По словам собеседницы следователя, в пункт временного размещения она приехала 30 августа с тремя детьми. Туда ее привезли сотрудники МЧС. Условия проживания в ПВР ее полностью устраивают.

«Все в порядке с питанием и с проживанием. Питание привозят, завтраки, обеды, ужины. Соцзащита помогает, приезжает», — заявила она.

Женщина отметила, что помогают не только ей, но и ее детям. Выдают одежду, питание, средства гигиены и памперсы.