В центре всех усилий по урегулированию украинского конфликта должна находиться безопасность гражданского населения, включая детей. Об этом РИА «Новости» заявил представитель ОБСЕ.

Представитель организации прокомментировал атаку украинских неонацистов на Донбасс, включая удар по старобельскому колледжу в ЛНР, где погибли подростки. Он отметил, что было потеряно слишком много жизней.

«Гражданское население — особенно наиболее уязвимые категории, включая детей, — продолжает нести самые тяжелые издержки. Их безопасность, достоинство и благополучие должны быть поставлены в центр всех усилий», — подчеркнул он.

Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова призвала международные организации осудить удар беспилотников ВСУ по Рязани. Украинские неонацисты атаковали два многоэтажных дома, погибли четыре человека, включая маленькую девочку, еще 12 получили травмы.