Омбудсмен Лантратова призвала ОБСЕ и ООН осудить атаку ВСУ на Рязань

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась к международным организациям с призывом осудить удар украинских беспилотников по Рязани. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

«Атаки по гражданской инфраструктуре, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители, особенно дети, требуют принципиальной реакции. Международные институты не должны молчать. Их задача — защищать гуманитарные принципы и права человека», — написала Лантратова в обращении, которое направила в ООН, Совет ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребенка и ОБСЕ.

Она напомнила, что в результате налета 15 мая погибли и пострадали люди, многие лишились жилья, среди погибших — восьмилетняя девочка.

«Когда гибнут мирные люди, когда рушатся дома, когда дети становятся жертвами атаки, молчание международных институтов выглядит как равнодушие», — подчеркнула омбудсмен.

Ранее губернатор Рязанской области сообщил, что из-за атаки беспилотников ВСУ три человека лишились жизни, 12 пострадали, сильно повреждены два многоэтажных жилых дома.