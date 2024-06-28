Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о нежелании затягивать конфликт из-за того, что на него давит общество. Таким мнением поделился член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков с News.ru.

«У ВСУ значительные потери, это факт. Они вынуждены осуществлять фактически насильственную мобилизацию, даже повысили призывной возраст. Это взбудоражило украинское общество, которое желает скорейшего завершения конфликта, — все это давит на Зеленского», — рассудил сенатор.

До этого Запад рассказывал Украине сказки о том, что «у России все закончится» и она проиграет, но такие мысли могли появиться «только в глупых головах» руководства Европы и США, продолжил Цеков. Он констатировал, что Зеленский продолжает пытаться втянуть в конфликт все больше стран, выступает за так называемые мирные саммиты и тем самым продлевает «собственную агонию и агонию Украины», чтобы выкачать из Запада максимум средств. На самом деле, по мнению собеседника издания, президенту страны стоит выйти с предложением о возвращении к переговорам, которые велись в 2022 году.

Накануне, 27 июня, Владимир Зеленский на саммите Евросоюза заявил, что в ВСУ «много раненых и убитых», поэтому Украина не хочет, чтобы конфликт «продолжался годами».