Общественные награды вручили ветеранам СВО из Коломны

В Коломне отметили участников Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья общественными наградами. Церемония прошла на предприятиях, где они работают после возвращения к мирной жизни.

Награждение состоялось в городском округе Коломна на рабочих местах ветеранов. В нем приняли участие представители администрации, руководства предприятий и профсоюзных организаций. Отмечены сотрудники, которые совмещают трудовую деятельность с общественной работой и поддержкой сослуживцев.

Одним из награжденных стал Дмитрий, сотрудник АО «НПК „КБМ“» и ветеран спецоперации. Ему вручили медаль «За преданность делу». Вторую награду получил Артем, который трудится в МУП «Коломенский трамвай». Он удостоен медали «За службу Родине».

Заместитель главы городского округа Коломна Роман Панчишный и представители предприятий поздравили участников и отметили их вклад в работу коллективов. Руководство подчеркнуло, что ветераны активно включились в гражданскую жизнь и продолжают приносить пользу обществу.

Заместитель генерального директора АО «НПК „КБМ“» Дмитрий Шаталов отметил важность поддержки тех, кто вернулся к мирной деятельности.

«Эти медали — лишь малое подтверждение мужества и верности долгу, которые проявили наши ребята в зоне специальной военной операции. Мы гордимся каждым и готовы поддерживать их и их семьи», — сказал он.

Руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев подчеркнул значимость возвращения бойцов к работе и общественной жизни.