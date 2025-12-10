Общегородской урок мужества прошел в Чехове

Мероприятие состоялось 9 декабря в рамках празднования Дня героев Отечества во Дворце культуры «Дружба». Подрастающее поколение пообщалось с участниками специальной военной операции.

«У наших детей есть уникальная возможность прикоснуться к современным героям Отечества, которые на поле боя пишут историю новой России. Каждый из них служит для ребят примером истинной любви к Родине и символом самопожертвования. Такие встречи помогают нам развивать у молодежи чувство патриотизма и гордости за свою страну. Уроки мужества являются важным этапом личностного и духовного развития, они дают понимание своей роли в судьбе Отечества и в сохранении нашего единства и национальных традиций», — подчеркнул Михаил Собакин.

Перед собравшимися выступили глава округа Михаил Собакин, финалист программы «Герои Подмосковья», член местного отделения Ассоциации ветеранов СВО лейтенант Артем Чурилов, инженер отдела узла связи старший лейтенант Анна Поддубняя, разведчик, член организации «Боевое братство», ветеран боевых действий Алексей Красильников, а также благочинный Чеховского церковного округа и монастырей Подольской епархии, настоятель Вознесенской Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов).

Студенты, кадеты, юнармейцы, активисты «Движения первых», педагоги, школьники, семьи участников специальной военной операции, действующие военнослужащие могли задать интересующие вопросы. Спикеров спрашивали про мужество, страх на войне, жизнь после спецоперации. За каждым ответом — рассказ о жизни на передовой, о дружбе, о вере в бога и спасении.

Во Дворце культуры «Дружба» также работала передвижная выставка о специальной военной операции. Наряду с оружием и обмундированием гости посмотрели военные трофеи.