Без мирного договора с Россией Украина останется усеченной страной без надежд на нормализацию. Об этом в эфире YouTube-канала заявил бывший директор отдела ЦРУ по анализу России Джордж Биби.

«Если Москва и Киев не договорятся, скорее всего Украина останется как дисфункциональная обрубленная страна. <…> Русские, вероятно, захватят столько территории на востоке и юге, сколько захотят, затем укрепят позиции и позаботятся, чтобы остальная часть Украины оставалась дисфункциональной, чтобы ее нельзя было вернуть к нормальной жизни», — отметил Биби.

Если не будет заключено мирное соглашение, учитывающее интересы России, то Москва не позволит возродить антироссийское государство на оставшейся под контролем Запада части Украины. По словам аналитика, это станет катастрофой не только для Украины, но и для всей Европы.

На Украине растет недовольство президентом, в некоторых кругах назревает план по нанесению удара режиму Владимира Зеленского, который назвали «антизеленской коалицией».