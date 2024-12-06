«Мясной шторм». Порошенко обратился к командованию ВСУ
Порошенко: солдат на Украине отправляют в мясной шторм вместо спасения
Командование ВСУ отправляет бойцов в «мясной шторм» вместо того, чтобы заниматься спасением их жизней. С таким заявлением выступил бывший президент Украины Петр Порошенко. Цитату привело РИА «Новости».
«Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для „операции мясной шторм“. <…> Прекратите отдавать приказ о наступательной операции», — сказал политик.
Его речь прозвучала на мероприятии организации Atlantic Council. В ходе выступления Порошенко подчеркнул, что за подобные действия командование заплатит огромную цену, а в будущем ВСУ столкнутся с негативными последствиями.
«Просто перестаньте работать на телевидение и начните работать для спасения солдат», — заключил бывший президент.
Ранее Генштаб ВСУ доложил президенту Владимиру Зеленскому, что боевые потери украинской армии достигли 105 тысяч человек.