Оборона ВСУ начала рассыпаться под Красноармейском. В Европе оценили силы Украины

Пополнение сил ВСУ в районе Красноармейска не помогает удержать украинскую оборону от развала из-за огневой блокировки путей снабжения российскими войсками. Об этом в статье швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung заявил военный историк Фриц Келин.

«Железнодорожный узел в Покровске (украинское название Красноармейска — прим. ред.) был основным пунктом снабжения Украины в Донбассе. Как только этот узел заблокировали российским огнем, украинская оборона на юго-восточном участке фронта начала рассыпаться, независимо от того, что туда прибывает подкрепление», — написал автор статьи.

Кроме этого, по мнению историка, еще одна причина проблем ВСУ состоит в том, что руководство страны формирует все новые неподготовленные бригады. Эти бригады, помимо того, что сами менее боеспособны и хуже удерживают фронт, еще и ослабляют лучшие подразделения, оттягивая на себя опытных военных для подготовки новобранцев. В результате ВСУ так и не смогли подготовить качественную пехоту для обороны, подчеркнул эксперт.

Также автор статьи отметил, что при захвате транспортного узла в Красноармейске, российская армия сможет использовать его для переброски военных грузов из Донецка для проведения дальнейших операций в Донбассе.

«Самый опасный вариант развития ситуации может касаться путей снабжения. <…> Если Россия продвинется достаточно далеко за Покровск, то у нее будет возможность либо атаковать Краматорск и Славянск из Покровска, либо же продвинуться еще дальше в западном направлении вплоть до районов, где украинцы все же смогут удерживать фронт в обороне», — подвел итог Келин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил, чем грозит Украине потеря Красноармейска. По его словам, это станет ударом по развитию металлургии в стране.